Geht es nun endlich los? Seit Monaten fiebern Bibi (25) und Julian Claßen (25) der Geburt ihres ersten Kindes entgegen. An der Schwangerschaft ließen die YouTube-Stars ihre Follower natürlich via Social Media teilhaben – und posteten immer wieder süße Schnappschüsse. Schon in den vergangenen Tagen hatte Bibi immer wieder betont, es kaum noch erwarten zu können, ihren Spross endlich in den Armen zu halten. Und nun könnte es tatsächlich bald so weit sein: Teilte Bibi jetzt das letzte Baby-Bauch-Foto vor der Geburt?

In ihrer Instagram-Story gewährte die 25-Jährige jetzt freie Sicht auf ihre XXXL-Kugel. Ob sie und ihr frischgebackener Ehemann Julian ihr Söhnchen etwa schon in wenigen Stunden bei sich haben werden? Viele Details zu dem Bild gibt es nicht – lediglich eine von Bibi beigefügte Sprechblase mit den Worten "Ich will hier raus" ziert das Schwanger-Pic. Ob die Entbindung kurz bevorsteht? Fans vermuteten, dass das Bild durchaus in einem Krankenhaus gemacht worden sein könnte.

Auf Julians Profil lassen sich hingegen bisher keine Hinweise darauf schließen, dass ihr kleiner Mann in den nächsten Stunden das Licht der Welt erblicken wird. Ob sich der Influencer bewusst zurückhält, um seiner Frau mit ganzer Aufmerksamkeit zur Seite zu stehen?

