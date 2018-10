Die ersten Stunden als frischgebackene Mama erlebte Denise Kappès (28) nicht gerade problemlos! Vor wenigen Tagen brachte die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihren Sohn zur Welt. Kurz zuvor war bei ihr eine Plazenta-Verkalkung festgestellt worden, so dass die Mediziner sogar über einen Kaiserschnitt nachgedacht hatten. Letztlich wurde Denise' kleiner Mann auf natürlichem Weg geboren – die Einschränkung war dann aber der Grund für eine weitere OP sofort im Anschluss.

Gerade einmal zwei Minuten habe sie ihr Söhnchen im Arm halten dürfen, bevor der Eingriff vorgenommen wurde. "Die Plazenta war so, so, so stark verkalkt, dass sie nicht in einem Ganzen rauskam, sondern es ist leider noch etwas in mir drin gewesen. Deswegen musste ich sofort operiert werden und der Rest musste rausgeholt werden", erklärte die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story. Von der Vollnarkose habe sie sich fix erholen und ihr Baby wieder bei sich haben können.

Kurz darauf mussten Denise und ihr Sprössling wegen Fieber im Krankenhaus bleiben, wurden aber wenige Stunden später von ihren Liebsten daheim mit Luftballons empfangen. Die Geburt selbst verlief ohne große Komplikationen. "Es ging alles relativ schnell. Von der ersten Wehe an zu Hause, bis er dann da war, waren es tatsächlich nur sechseinhalb oder sieben Stunden", rekapitulierte die Berlinerin, die im Kreißsaal von Freund Tim unterstützt wurde.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès beim Yoga

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès beim Verlassen des Krankenhauses

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de