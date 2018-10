Hinter Denise Kappès (28) liegen spannende, aber auch nervenaufreibende Tage. Am vergangenen Samstag wurde die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin zum allerersten Mal Mama – ihr Sohnemann hatte es ganz schön eilig und offenbar keine Lust mehr, bis zum errechneten Geburtstermin Mitte Oktober zu warten. Denise hat natürlich entbunden und hätte eigentlich schon Anfang der Woche das Krankenhaus verlassen dürfen – wäre da nicht das Fieber gewesen, das Mama und Sohn einen Strich durch die Rechnung machte. Bis jetzt: Die zwei dürfen endlich in die eigenen vier Wände!

In ihrer Instagram-Story teilte Denise vor wenigen Minuten die freudige News. "Yeah, wir dürfen erst mal nach Hause", verriet sie erleichtert und postete dazu einen Schnappschuss von sich und ihrem Knirps, der im Kinderwagen vor neugierigen Blicken gut geschützt ist. Auf dem Pic erkennt man, wie der 28-Jährigen sichtlich ein Stein vom Herzen fällt.

Kurz nach der Geburt ihres Wonneproppens – dessen Name bis jetzt noch ein wohlbehütetes Geheimnis ist – musste die Berlinerin operiert werden. Nun findet die Neu-Mama in den eigenen vier Wänden hoffentlich Ruhe und Erholung und muss nicht noch einmal ungeplant in die Klinik.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / Denise_temlitz_official Denise Kappès, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès beim Yoga

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de