Ist mit den Vaterfreuden der Groll der letzten Wochen vergessen? Am Samstag brachte Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Kappès (28) ein gesundes Söhnchen zur Welt. Zur Seite stand ihr im Kreißsaal aber nicht Kindsvater Pascal Kappés (28), sondern ihr neuer Freund Tim. Bei der Vorstellung, seinen Sprössling in den Händen eines anderen Mannes zu wissen, wurde dem frischgebackenen Papa vor wenigen Tagen noch ganz anders zumute. Umso überraschender: In einem Statement bedankt sich Pascal jetzt offiziell für Tims Unterstützung!

In einer Instagram-Story spricht der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star nun erstmals über die Tatsache, bei der Geburt seines Nachwuchses nicht dabei gewesen zu sein. Trotz aller Traurigkeit darüber, den großen Moment nicht miterlebt zu haben, sei er vor allem dankbar und macht dies mit klaren Worten an den Freund seiner Noch-Ehefrau deutlich. "Ich war froh, dass Tim bei Denise war und er sie da unterstützt hat. Es ist zwar für mich trotzdem nicht leicht, aber ich hab mich mit ihm unterhalten, er ist ein lieber Kerl und ich freue mich einfach, dass er ihr Kraft gibt und für sie da ist."

Zwar mache es ihm die Entfernung zwischen Berlin und Saarbrücken schwer, rund um die Uhr bei Kappi Junior zu sein, dennoch habe der 28-Jährige für die Zukunft vor allem ein Ziel: Er wolle alles daran setzen, so gut wie möglich für Denise und den gemeinsamen Sohn da zu sein.

