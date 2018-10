Hat Selena Gomez (26) hier mal keinen Hit gelandet? Eigentlich scheint jeder Song der Erfolgssängerin pures Gold zu sein und stets in den Top-Charts zu landen. Nun erschien mit "Taki Taki" ein weiterer Track der Ex-Freundin von Justin Bieber (24), an dem neben Sel noch viele weitere Musikgrößen mitgearbeitet haben: Reggaeton-Legende Ozuna, Rap-Queen Cardi B (25) und Produzentengröße DJ Snake – trotzdem kam das Lied nicht bei allen Fans gut an!

Für dieses Projekt packte Selena nämlich ihre Spanisch-Kenntnisse aus – und statt die feurigen Zeilen zu feiern, witzelten die meisten Twitter-User bloß über die Halbmexikanerin: "Sel klingt wie in einer schlecht synchronisierten Sitcom" und "Wäre sie einfach bei der englischen Sprache geblieben, wäre es vermutlich weniger peinlich für Selena! Warum hat ihr keiner einen Sprachkurs ausgegeben?", wundern sich zwei Nutzer auf dem Kurznachrichtendienst.

Aber anscheinend ist nicht jeder der Meinung, dass "Taki Taki" eine "Beleidigung für alle Spanier" ist, wie ein weiterer User den Song kommentierte. Denn Selenas neustes Werk erweist sich mit seinem ersten Platz auf der weltweiten Top-Charts-Liste des Musikstreamingdienstes Spotify doch noch als Erfolg! Was haltet ihr von dem Stück? Stimmt ab!

Pap Nation / SplashNews.com Musikerin Selena Gomez in New York, September 2018

Anzeige

Action Press / SIPA PRESS Selena Gomez bei der Premiere von "13 Reasons Why"

Anzeige

Getty Images Selena Gomez in Los Angeles, September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de