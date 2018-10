Ist das Gefummel zu viel des Guten? Im großen Finale der Kuppelshow Love Island gingen Marcellino Kremers und Tracy Candela als Sieger der Herzen und Gewinner von 50.000 Euro hervor. Die anderen beiden Paare konnten sich immerhin über ihre neu entflammten Emotionen freuen und bisher offenbarte niemand, seine Teilnahme an dem Format bereut zu haben. Was ist mit Jana Ina Zarrella (41)? Sie übernahm auch in dieser Staffel die Rolle der Verkupplerin – wie das wohl bei ihrer Familie ankam?

Immerhin ist die 41-Jährige deutlich reifer als die ausgeflippten Schützlinge, die sie Jahr für Jahr unter ihre Fittiche nimmt. Abgesehen davon ist sie selbst schon lange nicht mehr auf Männersuche: Seit über einem Jahrzehnt ist sie mit ihrem Ehemann Giovanni Zarrella (40) zusammen und Kinder hat die Beauty ebenfalls bereits. Wer jetzt aber denkt, dass ihr Clan nichts mit dem heißen Job der Brünetten anfangen könne, liegt meilenweit daneben, wie Jana Inas Upload auf Instagram beweist. "Ciao, Love Island. Gut gemacht, Mädchen", lassen sie ihre Liebsten mit einer Karte und einem Blumenstrauß wissen.

Kein Wunder, dass Jana Ina da ganz aus dem Häuschen ist: "Wenn du weißt, dass du die beste Familie der Welt hast", freut sie sich in der Bildunterschrift über die Unterstützung. Seit 2017 ist die Fernsehbekanntheit außerdem bei Curvy Supermodel zu sehen.

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrellas Upload auf Instgram

Instagram / janainazarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella, deutsche TV-Stars

Hannes Magerstaedt/GettyImages Jana Ina Zarrella bei der McDonald's Charity GALA 2017

