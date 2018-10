Es war der wohl schlimmste Tag im Leben von Kim Kardashian (37): Am 3. Oktober 2016 war die Reality-TV-Beauty während der Fashion Week in Paris von mehreren maskierten Räubern überfallen und brutal bedroht worden. Für die dreifache Mutter ein traumatisches Erlebnis – zumal ihr langjähriger Bodyguard Pascal Duvier (45) sie vor diesem Attentat doch hätte beschützen sollen. Weil er seinen Schützling zum Zeitpunkt des Überfalls jedoch allein gelassen hatte, soll der 45-Jährige nun richtig blechen: Er wird auf mehrere Millionen Dollar verklagt!

Wie TMZ berichtet, habe der in Deutschland geborene Personenschützer am Abend des 3. Oktober das Apartment der 37-Jährigen verlassen, um ihre Schwestern Kourtney Kardashian (39) und Kendall Jenner (22) während einer Partynacht zu begleiten. Ohne eine Leibwache bei sich war Kim daraufhin von den Dieben überrumpelt und mit vorgehaltener Waffe bedroht worden. Seine Abwesenheit kommt Pascal nun teuer zu stehen – denn die Versicherung seiner Ex-Chefin soll den 1,93-Meter-Hünen auf schlappe 6,1 Millionen Dollar verklagen. Diesen Betrag habe die Gesellschaft nach dem Raub an die Brünette gezahlt.

Die Klage beinhalte zudem das fahrlässige Verhalten des Bodyguards: So soll Pascal die Sicherheitsbedingungen des Gebäudes nicht ausreichend gecheckt, Türen unverschlossen gelassen und es den Einbrechern damit einfacher gemacht haben. Das Apartment-Hotel selbst soll ungeschoren davon kommen.

Pascal Le Segretain/Getty Images Kim Kardashian auf der Fashion Week in Paris

Splash News Pascal Duvier, ehemaliger Bodyguard von Kim Kardashian

Splash News Kim Kardashian, Kanye West und ihr ehemaliger Bodyguard Pascal Duvier

