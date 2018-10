Geht ihre Blitz-Liebe jetzt in die nächste Runde? Erst im Mai hatten Ariana Grande (25) und Pete Davidson (24) ihre Beziehung nach wochenlangem Rätselraten endlich öffentlich gemacht. Die folgenden Pärchen-Tattoos, die Verlobung und öffentliches Kuscheln zerstreuten jeden Zweifel: Die Sängerin und der "Saturday Night Live"-Star haben sich gesucht und gefunden! Ein eigentlich harmloses Foto sorgte nun für wilde Spekulationen: Erwarten die beiden ein Kind?

Auf ihrem Instagram-Account wollte Ari nur ihr neues Parfüm promoten. Der aufmerksamen Community der Sängerin entging allerdings nicht das Babybett, das ebenfalls auf dem Schnappschuss zu sehen ist. "Baby!", "Was ist das im Hintergrund? Ist sie schwanger?" und "Ariana, warum ist da ein Babybett im Hintergrund?", waren nur drei der neugierigen Kommentare, die die 25-Jährige zunächst selbst anheizte: "Mein geheimes Kind." Den Nachwuchsgerüchten nahm sie dann allerdings schnell den Wind aus den Segeln. Das Bettchen mit Rotlichtlampe sei für ihr kleines Hausschwein, das seit einigen Wochen bei ihr und Pete lebt.

Auch wenn die beiden noch keinen Nachwuchs erwarten – der Weg zum möglichen gemeinsamen Kind ist vor allem für Pete offenbar immer wieder ein Erlebnis. In einem intimen Interview mit The Howard Stern Show plauderte der Komiker aus, dass er die Sex-Qualität mit seiner Verlobten gar nicht fassen könne: "Jedes Mal, wenn wir intim sind, entschuldige ich mich jedes Mal und sage Danke. Ich schwöre bei Gott. Ich denke mir: 'Du bist großartig, dass du das tust. Ich danke dir so sehr!'"

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

Getty Images Ariana Grande beim iHeartRadio Wango Tango in Los Angeles

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

