Ihre Liebe geht im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut! Erst im Mai hatten Ariana Grande (25) und Pete Davidson (24) ihre Beziehung nach wochenlangem Rätselraten öffentlich gemacht. Seitdem geht es bei den beiden Schlag auf Schlag: Nach zwei Ari-Tattoos für den "Saturday Night Live"-Star folgte die Verlobung, ein gemeinsames Appartement und noch weitere Pärchen-Kunstwerke. Jetzt legte sich Pete erneut unter die Nadel: Und guckte sich das Bildchen bei seiner Verlobten ab!

Seit einigen Tagen zieren die Wörter "mille tendresse" die Rückseite des TV-Gesichts. Das französische Zitat stammt aus dem Film "Breakfast at Tiffany's" und bedeutet übersetzt "tausend Zärtlichkeiten". Nicht nur bei der Motivwahl und bei der Optik schien sich Pete bei Ariana Inspiration geholt zu haben – der Komiker verewigte den Spruch ebenfalls auf seinem Nacken. Wenn es bei Pete und Ariana so weiter geht, wird es bei dem verliebten Powercouple nicht nur bei "tausend Zärtlichkeiten" bleiben, sondern könnte auch auf tausend gemeinsame Tattoos hinauslaufen.

Neben seinen zwei Bildern, die der 24-Jährige seiner Herzdame widmete, haben die beiden noch vier gemeinsame Körperbemalungen. Auf ihren Fingern ist jeweils eine Wolke und das Wort "reborn" (zu Deutsch: wiedergeboren) zu finden. Auf ihren Daumen steht die Abkürzung von Aris Lieblingssong "Honest to God, knock me out" – "H2GKMO". Für Petes Vater, der bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 ums Leben gekommen ist, ließen sich die beiden die Erkennungsnummer – 8418 – des verstorbenen Feuerwehrmannes stechen.

Getty Images Ariana Grande bei American Music Awards 2015

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

Instagram / arianagrande Screenshot aus Ariana Grandes Instagram-Story

