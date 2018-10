Zieht ihr Ehe-Aus etwa berufliche Konsequenzen mit sich? 29 Jahre lang gingen Michael Wendler (46) und seine Frau Claudia gemeinsam durch dick und dünn. Immer wieder stand die Blondine ihrem Beau zur Seite, unterstütze ihn, wo sie nur konnte und meisterte sogar den einen oder anderen TV-Auftritt mit ihm. Jetzt sorgte der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner jedoch mit erschütternden Neuigkeiten für Gesprächsstoff: Die Liebe des einstigen Dream-Duos ist eingefroren! Was aber wird aus dem TV-Projekt der Wendlers?

Erst im April gab der "Sie liebt den DJ"-Interpret via Facebook bekannt, dass die Wendlers ab Anfang Juli für ein neues RTL-Format vor der Kamera stehen würden. Aufgrund der Dreharbeiten verschob sich sogar das Release seines Studioalbums "Next Level" nach hinten. Nähere Details zur streng geheimen Show waren bislang nicht durchgesickert. Da allerdings von "den Wendlers" die Rede war, wurde darauf spekuliert, dass nicht Michael alleine, sondern zusammen mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter Adeline vor die Linse rücken würde. Was daraus jetzt wohl werden wird?

Im Streit scheinen die ehemaligen Turteltauben immerhin nicht auseinander gegangen zu sein. "Aus Liebe wurde Freundschaft. Wir wollen noch einmal ein neues Leben beginnen – unabhängig voneiander", lauteten die Worte des 46-Jährigen gegenüber Bild.

Andreas Rentz/Getty Images Michael Wendler (r.) mit seiner Ehefrau Claudia im Finale von "Promi Big Brother"

Christian Augustin / Getty Claudia und Michael Wendler bei den "Mein Star des Jahres"-Awards

Sascha Steinbach / Getty Images Michael Wendler bei Promi Big Brother

