Mit diesem Liebes-Aus hat niemand gerechnet! Über 29 Jahre sind Michael Wendler (46) und seine Frau Claudia gemeinsam durchs Leben gegangen und meisterten alle Höhen und Tiefen Hand in Hand. Aber auch ihre Beziehung ist nun gescheitert: Der Schlagersänger und seine Claudia gaben neun Jahre nach ihrem Jawort jetzt ihre Trennung bekannt. In einem Interview sprach Michael zum ersten Mal über das Ende seiner Ehe.

Im Interview mit Bild machte der "Sie liebt den DJ"-Interpret reinen Tisch: "Ja, es stimmt! Aus Liebe wurde Freundschaft. Jetzt wollen wir noch einmal ein neues Leben beginnen – unabhängig voneinander." Auch räumlich haben sich der Wendler und Claudia bereits getrennt: Michael lebe aktuell auf Mallorca, seine Noch-Ehefrau und die gemeinsame Tochter Adeline wohnen in Florida. "Ich fliege Ende Oktober zurück in die USA. Claudia wird dann nach Deutschland ziehen", sagte der 46-Jährige im Gespräch. Ihr Mädchen werde allerdings dann bei ihm bleiben: "In den USA hat sie sich einen Freundeskreis aufgebaut und will keinesfalls zurück nach Deutschland."

Zwischen Michael und Claudia scheint kein böses Blut zu fließen – alles rund um die Finanzen sei bereits in trockenen Tüchern. Der Musiker wolle seine langjährige Partnerin auch nach ihrem Ehe-Aus unterstützen. Andere Frauen oder Männer hätten ihre Finger bei ihrer Entscheidung nicht im Spiel gehabt. Trotz der traurigen Nachrichten schaut der Entertainer aber offenbar hoffnungsvoll in seine Zukunft als Single: "Natürlich würde ich mich gerne wieder verlieben. Und wenn das klappt, kann ich mir auch eine erneute Hochzeit vorstellen."

