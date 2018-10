Eine Love Island-Party ohne Islander? Nach dem Finale des RTL II-Kuppel-Formats tingeln die Ex-Inselbewohner von einem Event zum nächsten. Marcellino Kremers, Tracy Candela, Victor Seitz zum Beispiel waren auf dem Oktoberfest – Yanik Strunkey war in Berlin auf Stippvisite bei der Stripper-Combo SixxPaxx. Diesen Freitag soll in einem Club in Essen eine Party stattfinden, bei der als Spezial-Gäste die Islander angekündigt sind – doch kaum einer der Finalisten scheint eingeladen worden zu sein.

Das muss man zumindest glauben, wenn man den Instagram-Livestream von Tobias Wegener gehört hat. Er sprach im Netz über die heutige Veranstaltung, während er mit Marcellino im Auto fuhr: "Aber wir wollten sagen, dass wir heute Abend nicht im Club sind, weil wir keine Einladung bekommen haben. Was mit den anderen Islander ist, keine Ahnung, manche werden auf jeden Fall erscheinen." Aber zumindest sein Bro Victor werde laut seiner Angabe ebenfalls nicht kommen. Und auch seine Herzdame Natascha Beil werde nicht auf der Tanzfläche zu sehen sein.

Gleichzeitig entschuldigte er sich bei seinen Followern: "Es tut uns auf jeden Fall leid wegen der falschen Informationen. Nur, dass ihr nicht enttäuscht seid, wenn wir nicht da sein sollten – da ist die Enttäuschung natürlich groß."

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener und Marcellino Kremers

Anzeige

Instagram / vicalexe Tobias Wegener und Victor Seitz auf dem Oktoberfest

Anzeige

RTL II / "Love Island" Tobias Wegener, "Love Island"-Kandidat der zweiten Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de