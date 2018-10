Erst vor drei Monaten funkte es zwischen Bert Wollersheim (67) und Ginger Costello gewaltig. Seitdem sind der Rotlichtkönig und das ehemalige Webcam-Girl unzertrennlich. Vor wenigen Tagen ließen die beiden schließlich die Bombe platzen: Sie werden sich an diesem Wochenende das Jawort geben. An ihrem großen Tag schmeißt sich die Braut natürlich mächtig in Schale. Neben einer durchsichtigen Spitzenrobe als Hochzeitskleid musste auch eine neue Frisur her. Dabei fällt auf: Mit ihrer blonden Wallemähne wird sie Berts Ex Sophia Vegas (31) optisch immer ähnlicher!

Auf Instagram postete der Göttergatte in spe vor Kurzem ein Foto, das seine Liebste mit ihrem Rapunzelhaar zeigt. "Urteile niemals über jemand, wenn du nicht wenigstens eine Meile in seinen Mokassins gegangen bist", schrieb der ehemalige Bordellbesitzer neben das Pic. Die Ähnlichkeit zu seiner Ex-Frau ist auf der Momentaufnahme verblüffend. "Jetzt ist sie eine Sophie-Kopie in Aussehen und Stand", lautete nur ein Kommentar eines Followers.

Ob Ginger diesen Vergleich gerne hört? Immerhin entledigte sich das Erotikmodel zuletzt allen Gegenständen im Haus des 67-Jährigen, die an Sophia erinnerten. "Das war eine gute Zeit, die wir hatten, aber jetzt ist auch gut", ließ sich Bert bei RTL über seine Vergangenheit mit der 31-Jährigen aus.

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim und Ginger Costello kurz vor ihrer Hochzeit im Oktober 2018

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello, Ex-Webcam-Girl

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, Reality-Star

