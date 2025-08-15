Logan Paul und Nina Agdal genießen Kajaktour vor Hochzeit

Logan Paul (30) und Nina Agdal (33) gönnen sich inmitten der romantischen Kulisse von Cernobbio, Italien, eine entspannte Auszeit. Nur wenige Tage vor ihrer geplanten Trauung am Comer See wurden der Social-Media-Star und das Model beim gemeinsamen Kajakfahren gesichtet, wie Bilder zeigen, die unter anderem TMZ vorliegen. In knappen Badeoutfits genossen die beiden die Sonne und die ruhige Atmosphäre des Wassers, während sie verliebt miteinander lachten und die bevorstehenden Feierlichkeiten offensichtlich ohne Stress angehen.

Der Comer See, bekannt für seine idyllischen Landschaften und exklusiven Veranstaltungen, bietet die ideale Kulisse für das anstehende Hochzeitswochenende des Paares. Am Samstag sollen sich die beiden das Jawort geben, doch Ort und Details der Feier bleiben bisher geheim. Dass die Gästeliste vor Glamour nur so strahlen dürfte, steht jedoch außer Frage. Angesichts ihres Promi-Status' und Logans breitem Netzwerk in der Unterhaltungsbranche könnten einige bekannte Gesichter unter den Gästen sein, auch wenn hierzu noch keine Informationen durchgesickert sind.

Schon länger begeistert das Powercouple mit Einblicken in sein gemeinsames Leben. Seit ihrer Verlobung sorgen Logan und Nina regelmäßig für Schlagzeilen, darunter auch mit ihrer 2024 gestarteten Realityshow, die ihre Familie und das erste gemeinsame Kind in den Fokus rückt. Nina hat sich längst in Logans Alltag integriert und ist nicht nur an seiner Seite, sondern auch beruflich mit ihm verknüpft.

Instagram / ninaagdal Nina Agdal und Logan Paul, Januar 2024

Instagram / loganpaul Nina Agdal und Logan Paul auf Capri im Juli 2024

Instagram / loganpaul Logan Paul und Nina Agdal im Juli 2024