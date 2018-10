Welcher Tod bei Harry Potter war eigentlich der furchtbarste? Bestseller-Autorin J.K. Rowling (53) hat so einige Figuren in ihrer supererfolgreichen Buch- und Filmreihe auf dem Gewissen – nicht nur ein paar von Harrys Freunden, sondern auch sein Mentor Albus Dumbledore und seine treue Begleiterin Hedwig sterben im Laufe der Geschichte. Jetzt berichtet Hauptdarsteller Daniel Radcliffe (29), welcher Verlust ihn am meisten mitgenommen hat!

"Es war Sirius. Definitiv", verrät der 29-Jährige im Gespräch mit Buzzfeed. "Auch weil ich zu der Zeit nicht wusste, ob ich noch einmal mit Gary Oldman (60) arbeiten würde und das war sehr traurig." Daniel habe seinen Kollegen immer sehr geschätzt. "Und der Tod des Charakters kam auch einfach aus dem Nichts. Das war ein wahrer Schock", schildert er weiter.

Gary spielte Harrys geliebten Patenonkel Sirius, der in "Harry Potter und der Orden des Phönix" umgebracht wurde – mit ihm verlor Daniels Rolle sein letztes lebendes Familienmitglied. Hättet ihr gedacht, dass das der schlimmste Tod für den Schauspieler war? Stimmt ab!

Everett Collection, INC. / ActionPress Daniel Radcliffe und Gary Oldman in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

Getty Images "Harry Potter"-Star Gary Oldman, 2018

Collection Christophel / Actionpress Gary Oldman und Daniel Radcliffe in "Harry Potter und der Orden des Phönix", 2007

