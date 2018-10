Was für freudige Nachrichten von der ehemaligen GZSZ-Front! Noch im Jahr 2015 spielte Tommy Schlesser in der beliebten deutschen Vorabendserie mit. Im TV verdrehte der heute 29-Jährige vor allem der Figur Maren Seefeld, gespielt von Eva Mona Rodekirchen (42), den Kopf. Auch privat hat der Schauspieler sein Glück gefunden. Mit Freundin Jill ist er schon seit jungen Jahren zusammen. Jetzt hat das Paar sein erstes gemeinsames Kind bekommen!

Auf Instagram teilt Tommy die Neuigkeiten mit seinen Fans. "Das war der schönste Moment meines Lebens: meine Tochter Marie zum ersten Mal in den Armen zu halten, Haut an Haut", erzählt der stolze Papa und verrät damit auch gleich den Namen seines Töchterchens. Marie kam am 1. Oktober um 8:18 Uhr zur Welt. "Worte können nicht beschreiben, wie sehr wir dich lieben", fügt Tommy zu einem Schnappschuss von sich und seinem Sprössling hinzu.

Mit Baby-Mama Jill ist der einstige Serien-Star schon seit mehr als zwölf Jahren glücklich. Als sich die zwei kennen lernten, waren sie gerade einmal 15 und 17 Jahre alt.

