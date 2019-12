Heiße Verstärkung auf hoher See! Tommy Schlesser hat vor rund vier Jahren die Herzen vieler GZSZ-Zuschauer höherschlagen lassen. Der schöne Luxemburger spielte 2015 in der Vorabendserie den Hausboy Eike Habicht, der Maren Seefeld (Eva Mona Rodekirchen, 43) den Kopf verdreht hat. Jetzt kann sich das Fernsehpublikum auf ein Wiedersehen mit dem 30-Jährigen freuen: Er wird im kommenden Jahr in der ZDF-Serie Das Traumschiff zu sehen sein!

Die Dreharbeiten in Marokko hatten bereits im Oktober begonnen und wurden Anfang Dezember erfolgreich beendet. Sonderlich viel durfte der Schauspieler bislang noch nicht über seine Rolle verraten. Am meisten gefreut habe er sich jedoch auf seine Kollegen am Set, einschließlich des Kapitäns: "Ich werde zusammen mit Florian Silbereisen (38) vor der Kamera stehen", hatte er L'essentiel voller Vorfreude erzählt.

Im wahren Leben ist der TV-Beau schon lange vergeben. Nach elf Jahren Beziehung hat er 2018 seine Jugendliebe Jill geheiratet. Im Oktober desselben Jahres bekam das Ehepaar dann auch sein erstes gemeinsamen Kind. "Das war einfach der wunderschönste Moment in meinem Leben", schrieb er dazu auf seinem Instagram-Kanal.

Instagram / tommy_schlesser/ "Traumschiff"-Schauspieler, Dezember 2019

Tommy Schlesser und Florian Silbereisen

Tommy Schlesser und Jill, Juni 2017

