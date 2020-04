Kommenden Sonntag dürfen die Fans der beliebten TV-Reihe Das Traumschiff sich auf einen richtigen Augenschmaus freuen: Tommy Schlesser, der vor rund vier Jahren auch schon die Herzen vieler GZSZ-Zuschauer höherschlagen ließ, spielt eine der Nebenrollen! Der 30-Jährige wird in der Osterfolge als der heiße Fitnesstrainer Lennart zu sehen sein. Wie viel ihm diese Rolle bedeutet, verriet Tommy jetzt im Promiflash-Interview.

"Es war ja schon eine längere Zeit ein Wunsch von mir, beim Traumschiff dabei zu sein, in meiner Vorstellung ist es ein Traumjob", betonte der Luxemburger. "Das war es schlussendlich dann auch, denn wo arbeitet man schon unter Palmen und bei 30 Grad? Sieht die ganze Welt, man ist jeden Tag in einer neuen Stadt oder sogar in einem anderen Land", schwärmte Tommy weiter. "Das Traumschiff" schipperte dieses Mal nach Marokko. Insgesamt war die Crew fünf Wochen mit dem Dreh beschäftigt.

So begeistert wie er klingt stell sich die Frage: Wird Tommy vielleicht noch ein weiteres Mal in dem Format mitwirken? Auf jeden Fall! "Es war ein Traumjob, und ich würde mich sehr freuen, wenn ich nochmal dabei sein darf", beteuerte der Schauspieler und erklärte weiter: "Ich wäre ja nicht der erste, der auf das "Traumschiff" zurückkommt – vielleicht sogar in einer anderen Rolle. Aber der Fitnesstrainer ist jetzt erst mal nur für das Oster-Special geplant."

Promiflash Tommy Schlesser und Florian Silbereisen

Instagram / tommy_schlesser/ "Traumschiff"-Schauspieler, Dezember 2019

Instagram / tommy_schlesser Tommy Schlesser, Juni 2016



