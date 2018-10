Hat sich Kendall Jenner (22) eine Zukunft mit ihrem Anwar Hadid (19) etwa schon vor ihrem offiziellen Paar-Outing aus dem Kopf geschlagen? Bei der Reality-Darstellerin und ihrem Beau geht es Insidern zufolge eigentlich ganz schön heiß her: Die Rede ist von geheimen Treffen in Luxushotels, Pizza, Champagner und jeder Menge wildem Sex! Umso überraschender ist diese neue Information, die aus dem engsten Kreis der Brünetten ausgeplaudert wurde: Kendall hat angeblich kein Interesse daran, mit Anwar eine Familie zu gründen!

Das behauptete jedenfalls eine Quelle gegenüber HollywoodLife: "Kendall kann sich nicht vorstellen, denselben Weg wie ihre Schwestern zu gehen, in dem Sinne, dass sie es nicht eilig hat, Kinder zu bekommen", war sich die Person sicher. Das bedeute aber absolut nicht, dass es zwischen Anwar und ihr kriselt oder die Beziehung der beiden zu zerbrechen droht – ganz im Gegenteil!

Tatsächlich finde es die 22-Jährige klasse, dass ihr Bettgenosse und sie es locker angehen: "Kendall liebt es, mit Anwar Zeit zu verbringen, weil er ihre Karriere so unterstützt und sie nicht unter Druck setzt, sich zu einer Beziehung zu verpflichten", wusste der Kontakt. Die TV-Beauty genieße es, dass er sie nicht jetzt bereits auf ewig an sich binden will.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Reality-Star

Getty Images Anwar Hadid bei der David Jones Spring Summer 18 Collections Launch

Getty Images Kendall Jenner bei einer Gala in Paris

