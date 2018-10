Für Nadine Klein (33) läuft es momentan richtig rund! Die Bachelorette hat im TV nicht nur Mr. Right gefunden und schwebt mit ihrem Auserwählten Alexander Hindersmann (30) seitdem auf Wolke sieben – auch beruflich kommt die Studentin gut voran: Noch in diesem Wintersemester will sie ihr Studium im Bereich Kultur- und Medienmanagement abschließen. Wird sich Nadine dann neuen Projekten, wie zum Beispiel der Familienplanung, widmen? Denn eines ist klar: Sie wünscht sich eine große Familie!

In ihrer Instagram-Story stand die 33-Jährige den Fans Rede und Antwort – ganz private Fragen inklusive! So wollte ein Follower von der amtierenden Rosenkavalierin wissen, wann genau sie sich Nachwuchs wünscht. Anstatt um den heißen Brei zu reden, gab's von Nadine eine ehrliche Antwort. "So in zwei oder drei Jahren wäre ideal, aber ob man das so planen kann", fragte sich die Wahlberlinerin und versah ihr Statement mit einem herzhaft lachenden Emoji. Nadine selbst ist Einzelkind – leider: "Eine große Familie zu haben, wäre schon schön manchmal."

Gut, dass sich Alex ebenfalls Nachwuchs vorstellen kann! "Ich glaube, wir sind beide so weit, dass wir sagen, wir wollen eine Familie", erklärte der 30-Jährige in einem Facebook-Clip von RTL: "Es war eine Voraussetzung, dass ich eine Partnerin finde, die das auch möchte und das hab ich jetzt."

