Gebete mal anders? Justin Bieber (24) ist bekanntermaßen ziemlich gläubig. Als Mitglied der Hillsong Church besucht der Popstar nicht nur regelmäßig den Gottesdienst und weicht seinem Pastor Carl Lentz nicht von der Seite, er feiert seine Religion auch immer wieder auf seine ganz persönliche Art und Weise! Nun könnte sein Gottesglaube aber auch Einfluss auf seine Musik haben: Justin rappt offenbar neuerdings gerne über Jesus!

Normalerweise sind die Fans von Justin vor allem Liebeslieder und tanzbare Popsongs gewohnt. Jetzt scheint Biebs sein Repertoire allerdings um einige göttliche Verse erweitern zu wollen. Wie ein Video des Onlineportals TMZ zeigt, fing der 24-Jährige bei einem Wanderausflug mit seinen Kumpels spontan an zu rappen – und zwar über sein Lieblingsthema: Jesus und Gott! "Er ist ein Priester, ein Prophet, ein König", lobpries er seinen Herrn in dem Clip.

Bei seinem musikalischen Spaziergang in Los Angeles bekam der "What Do You Mean?"-Interpret dann noch überraschende Konkurrenz: Ein Paparazzo stieg in sein Rap-Gebet mit ein – und war dabei so gut, dass es Biebs fast die Sprache verschlagen hätte. Könnt ihr euch vorstellen, dass Justin bald auch auf der Bühne über Jesus und Gott rappen wird? Stimmt ab!

MEGA Justin Bieber in Los Angeles

Splash News Justin Bieber

Splash News Justin Bieber in London im September 2018

