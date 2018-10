Michael Wendler (46) hat keine Lust auf eine Schlammschlacht! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Schlagersänger und seine Ehefrau Claudia nach 29 Jahren Beziehung in Zukunft getrennte Wege gehen. Aus Liebe sei im Laufe der Zeit Freundschaft geworden, sodass sich die beiden einvernehmlich für eine Scheidung entschieden hätten. Der Musiker legt daher auch besonderen Wert darauf, dass zwischen ihm und seiner Ex kein böses Blut fließt!

In einem Bild-Interview macht Michael ganz deutlich, dass er und Claudia auch in Zukunft friedlich miteinander umgehen wollen. Für die beiden stehe vor allem das Wohl ihrer gemeinsamen Tochter Adeline im Vordergrund. "Deswegen wollen wir keinen Rosenkrieg, wir wollen einfach Freunde bleiben und in Freundschaft auseinandergehen. So etwas ist möglich, und ich bin ja auch – man glaubt es nicht – ein netter Typ. Ich bin keiner, der versucht, Geld rauszuholen aus so einer schlimmen Sache", stellt der 46-Jährige ein für alle Mal klar. So findet der Bühnenstar auch nach der Trennung nur positive Worte für seine Ex-Partnerin: "Claudia war meine große Liebe!"

In den kommenden Wochen werden sich Michael und Claudia nun erst einmal darauf konzentrieren, ihr Leben neu zu ordnen. Vor zwei Jahren verließen die beiden Deutschland und zogen gemeinsam mit ihrer Tochter in die Staaten. "Ich fliege Ende Oktober zurück in die USA. Claudia wird dann nach Deutschland ziehen", berichtet Michael über die aktuellen Pläne. Die 16-jährige Adeline möchte nach der Scheidung bei ihrem Vater in Florida bleiben.

Timm/face to face/ActionPress Claudia Norberg und Michael Wendler beim smago! Award 2014 in Berlin

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und seine Tochter Adeline

ActionPress / Franck, Patrick Michael Wendler in Hamburg

