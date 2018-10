Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Michael (46) und Claudia Norberg gehen fortan getrennte Wege. 29 Jahre lang meisterten der Schlagersänger und seine einstige große Liebe Höhen und Tiefen – neun Jahre davon sogar als Ehepaar. Vor knapp drei Jahren ging es für das Duo und Tochter Adeline (16) über den großen Teich. In den USA wollten sich der ehemalige Dschungelcamp-Einwohner und seine Familie ein neues Leben aufbauen. Doch dann kam alles anders. Nun verriet Michaels Manager Markus Krampe: Die beiden hatten womöglich zu viel Zeit miteinander.

Bei einem privaten Abendessen erfuhr Markus von der Trennung des 46-Jährigen und seiner Partnerin – für den Geschäftsmann ein wahrer Schock. Er habe die beiden bislang immer nur als gutes Team erlebt. Gegenüber RTL sprach er über die möglichen Gründe für das Ehe-Aus. "Ich glaube, die beiden haben in Amerika festgestellt, dass die Liebe nicht mehr so da ist, wie sie es vor einigen Jahren noch in Deutschland war." Auch Michaels fehlender Bekanntheitsgrad soll zu Schwierigkeiten geführt haben. "Man hat mehr Zeit füreinander und kann über viele Dinge nachdenken und hat vieles reflektiert, was man in Deutschland so gar nicht konnte", schlussfolgerte er.

Mit Liebeskummer habe der "Sie liebt den DJ"-Interpret allerdings nicht zu kämpfen. "Er wirkt relativ locker", plauderte Markus weiter aus. Er sei ein sehr positiver Typ, der aus jeder Situation das Beste machen möchte. Auch auf der Suche nach einer Neuen sei der TV-Star bereits.

