Es waren aufwühlende Monate im Leben von Keeping up with the Kardashians-Star Khloe Kardashian (34). Der Fremdgeh-Skandal rund um Lebensgefährte und Kindsvater Tristan Thompson (27) überschattete die langersehnte Schwangerschaft. Nun ist Baby True schon einige Monate auf der Welt, aber die Seitensprung-Gerüchte des kanadischen Basketball-Profis reißen nicht ab. Tristan zeigt sich jüngst jedoch geläutert und versucht nun alles, um für seine Khloe monogam zu bleiben.

Wie ein Insider gegenüber The Hollywood Gossip berichtete, meint es der Cleveland Cavaliers-Spieler nun endlich ernst mit der Mutter seiner Tochter und das, obwohl die Versuchung immer noch an jeder Ecke lauere. "Heiße Mädels werfen sich ihm quasi an den Hals", beschrieb die Quelle. Das ist keine ungewöhnliche Situation für einen jungen, berühmten Athleten, dennoch gibt sich der Sportler enthaltsam, wolle sich stattdessen voll und ganz auf seine Karriere fokussieren. Zwar zeige sich die gehörnte Reality-TV-Darstellerin wohl weiterhin misstrauisch, knutschte jedoch mit ihrem Tristan die Betrugsvorwürfe in einem Social-Media-Clip fröhlich weg.

Ein weiterer Fremdgeh-Fehltritt hätte für den 27-Jährigen auch tiefreichende Konsequenzen. Der Kardashian-Jenner-Clan wird weiterhin eisern zu Khloe halten und kein weiteres Mal Gnade walten lassen. Mühsam hatte er sich erst kürzlich das Vertrauen ihrer Schwester Kim (37) zurückerkämpft, als diese ihn medienwirksam auf Instagram entblockte.

Khloe Kardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Christian Petersen/ Getty Images Tristan Thompson beim NBA-Spiel in Phoenix, Arizona im Januar 2017

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Tristan Thompson und Khloe Kardashian

