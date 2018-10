Ist Brad Pitt (54) etwa endlich wieder verliebt? Der Hollywoodstar hat in Liebesdingen gerade eine ziemlich schwere Zeit hinter sich. Seit der Trennung von seiner Ex Angelina Jolie (43) herrscht zwischen dem einstigen Traumpaar ein regelrechter Rosenkrieg. Vor allem um das Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder streiten die Kinostars immer noch. Nun sieht es so aus, als wäre Brad vielleicht wieder frisch verknallt: Er wurde turtelnd mit einer Blondine gesehen!

Am Wochenende besuchte Brad die Silverlake Conservatory of Music Benefiz-Auktion in Hollywood. Dort blieb der Frauenschwarm allerdings nicht lange allein. Fotos des Abends zeigen Brad flirtend und lachend mit einer hübschen Blondine – und die ist zumindest für Brads Ex-Frau Jennifer Aniston (49) keine Unbekannte. Wie E! News berichtet, heißt die mysteriöse Frau Sat Hari Khalsa und ist Naturheilerin und erfolgreiche Schmuckdesignerin. Sie soll sogar schon einige Schmuckstücke für Jen entworfen haben.

Ein Insider ist sich sicher, dass zwischen den beiden mehr läuft, als bloß ein harmloser Flirt: "Brad und Sat haben sich sehr wohl gefühlt. Sie waren den ganzen Abend lang zusammen. Sie saßen an einem Tisch und waren die ganze Zeit in ihr Gespräch vertieft. Sie hatten sich viel zu erzählen." Vielleicht hat Brads Liebes-Flaute damit ja tatsächlich bald ein Ende!

Splash News Brad Pitt in New York

Emmanuel Wong / Getty Images for Paramount Pictures Brad Pitt bei der "Alied"-Pressekonferenz in Shanghai

Splash News Brad Pitt bei der Premiere von "Okja"

