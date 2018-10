Eine unglaubliche Reunion, mit der wohl kein Musikfan mehr gerechnet hätte: Nirvana stehen wieder gemeinsam auf der Bühne! Bereits vor 24 Jahre hatte sich die Band nach dem Tod von Sänger Kurt Cobain (✝27) aufgelöst. Bassist Krist Novoselic (53), Gitarrist Pat Smear (59) und Schlagzeuger Dave Grohl haben in den vergangenen Jahren zwar weiterhin zusammengearbeitet, traten aber bis auf einige Ausnahmen nicht mehr unter ihrem alten Namen auf. Auf einem Festival feierten Nirvana jetzt allerdings ein kurzzeitiges Bühnen-Comeback!

Eigentlich hatten die Besucher des US-Festivals Cal Jam im kalifornischen San Bernardino die Foo Fighters auf der Bühne erwartet – jene Erfolgsband, die Dave und Pat nach dem Nirvana-Aus gegründet hatten. Doch obwohl die Musiker zuvor bereits eine Reunion angedeutet hatten, dürfte das Publikum wohl gehörig verblüfft gewesen sein: Natürlich ohne Kurt, aber ansonsten in alter Besetzung spielten Dave, Pat und Krist mit namhaften Gästen sechs Songs. Rockröhre Joan Jett (60) sang mit ihnen die "Nevermind"-Klassiker "Breed" und "Smells Like Teen Spirit", außerdem traten John McCauley (Deer Tick) und Brody Dalle (Distillers) mit den musikalischen Helden der Neunziger Jahre auf. Nach der Bühnen-Überraschung rockten dann aber tatsächlich die Foo Fighters ihr Headliner-Programm.

Es ist nicht das erste Mal, dass Dave Grohl und seine Kollegen die Bühne mit gesanglicher Unterstützung erneut erobert haben. Joan Jett unterstützte die verbliebenen Nirvana-Jungs schon 2014 als Gastsängerin, als sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurden. Und auch Paul McCartney (76) hat mit den noch lebenden Nirvana-Mitgliedern bereits auf einem Charity-Konzert in New York gespielt.

ActionPress/UPPA/face to face Nirvana 1991: Dave Grohl, Kurt Cobain und Krist Novoselic

Getty Images Dave Grohl mit den Foo Fighters beim "Cal Jam"-Festival 2018

Rick Mendoza / SplashNews.com Pat Smear, John McCauley und Krist Novoselic bei der Nirvana-Reunion Anfang Oktober 2018

