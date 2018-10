Riesenaufruhr um Désirée Nick (62)! Am 9. September erreichte die Fans von Daniel Küblböck (33) diese tragische Nachricht: Der einstige DSDS-Star soll während einer Kreuzfahrt von Bord gesprungen sein. Die Suche nach dem Sänger wurde mittlerweile eingestellt, er gilt als vermisst. Désirée, die für ihre spitze Zunge bekannt ist, äußerte sich jetzt in einer Talkshow zu dem Drama – und schocke damit die Zuschauer!

In der Talkrunde Kölner Treff wollte das TV-Gesicht eigentlich nur sein aktuelles Buch "Nein ist das neue Ja" promoten. Dabei sprach Désirée auch über einen weiteren Talkshow-Gast, den "Pur"-Sänger Hartmut Engler (56). Dieser hatte in der Runde zuvor erzählt, dass für ihn eine berufliche Pause wichtig gewesen sei. Die Kult-Zicke nahm darauf Bezug und sagte: "Er hat Nein zur Depression gesagt. Er hat einen neuen Weg für sich gefunden." Der Sänger habe in sich selbst Kraft gesucht und daraufhin Entscheidungen getroffen, die ihn vor dem Abgrund bewahrt hätten. Anschließend fügte sie hinzu: "Andere springen vom Schiff." Eine derbe Anspielung auf die Tragödie um Daniel Küblböck!

Für Moderatorin Bettina Böttinger (62) war das zu viel: Sie unterbrach die 62-Jährige, die noch versuchte, sich mit folgender Äußerung aus der Situation zu retten: "Es wird vorausgesetzt, dass man mit schwimmt im Strom, ohne dass man die Stimme erhebt." Die Talkshow-Masterin entgegnete daraufhin: "Wir können nicht beurteilen, was die eigentlichen Gründe sind, da er dazu keine Auskunft gegeben hat."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Schultz-Coulon/WENN.com Désirée Nick zu Gast in der "NDR Talk Show"

Getty Images Hartmut Engler, Sänger

Getty Images Désirée Nick bei Promi Big Brother 2015



