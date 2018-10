Musste Tara Fares wegen ihrer aufreizenden Fotos sterben? Die schöne Social-Media-Millionärin ist vor wenigen Tagen auf offener Straße erschossen worden: Als die Irakerin in Bagdad mit ihrem Porsche durch eine belebte Gegend fuhr, schoss ein Unbekannter mehrfach durch das Seitenfenster auf die gerade einmal 22-Jährige, die daraufhin starb. Ahnte die junge Frau, dass sie dermaßen in Gefahr schwebte? Ein Freund vermutet, dass sie wegen ihres mutigen Auftretens auf Instagram und Co. sterben musste.

Nach britischen Medienberichten ist über die Motive der grauenvollen Tat weiterhin nichts offiziell bekannt. Doch wie sich Tara im Netz präsentiert hatte, könnte die Täter angestachelt haben. Dies vermutete jedenfalls ihr Kollege Haider Alwash im Gespräch mit dem Spiegel. "Sie hat viele Hasskommentare bekommen, aber das war ihr egal. Ihr war egal, was andere dachten", berichtete er. Ihre Posen in engen und oft knappen Klamotten hätten immer wieder für Aufsehen gesorgt. Auch, dass sie auf Bildern rauchte oder sich tätowieren ließ, sei vielen Irakern sauer aufgestoßen. Denn eine anständige Frau habe sich so nicht zu verhalten.

Das Risiko ihres Auftretens war Tara offenbar nicht bewusst. "Wir haben ihr immer gesagt, geh nicht so oft nach Badgad, da ist es nicht sicher. Aber sie antwortete nur: 'Pff, da ist nichts in Bagdad'", erzählte Haider weiter. Das Model soll trotz der Warnungen stets unbesorgt zwei- bis dreimal im Monat für Projekte in die irakische Hauptstadt gefahren sein. Laut ihrem Freund habe sie allerdings keine konkreten Morddrohungen erhalten.

Instagram / its.tarafares Tara Fares in einer Cocktailbar

Instagram / its.tarafares Tara Fares, Model

Instagram / its.tarafares Tara Fares, irakischer Instagram-Star



