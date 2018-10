Ariana Grande (25) beendet ihre Auszeit offenbar zeitiger als erwartet! Dass ihr Ex-Freund Mac Miller (✝26) Anfang September völlig überraschend verstorben war, hatte der Sängerin einen gewaltigen Schlag verpasst: Sie zog sich tagelang aus dem Internet zurück, sagte Termine ab und beunruhigte ihre Fans mit traurigen Tweets. Doch nun wurde bekannt: Ari soll bereits Ende des Jahres in Las Vegas ihr Bühnen-Comeback feiern!

Neben der Band Imagine Dragons ist Ariana für die Neujahrsfeierlichkeiten im Hotel Cosmopolitan in Las Vegas als Headliner gebucht, berichtet Billboard. Das Luxusressort in der Stadt der Sünde freue sich bereits auf die Star-Gäste. Die Sängerin soll am 29. Dezember auftreten, die Rockgruppe zieht am Silvestertag nach. Arianas Teilnahme überrascht allerdings: Die Pop-Größe hatte erst vor wenigen Wochen angekündigt, sich nach den schlimmen Ereignissen der vergangenen Jahre eine Auszeit zu nehmen. Der Silvester-Gig könnte nun ihr erstes großes Konzert seit Langem werden.

Die 25-Jährige muss derzeit nicht nur den Tod ihres Verflossenen verarbeiten, sondern kämpft auch noch immer mit den Spätfolgen des Anschlags auf ihr Manchester-Konzert. "Sie wird nahe ihres Zuhauses bleiben, die Zeit mit ihren Liebsten verbringen und für Arbeit an neuer Musik nutzen", hatte ein Sprecher bereits kurz nach Mac Millers Tod verkündet. Aus diesem Grund mussten letztendlich auch die Emmy Awards und die American Music Awards ohne das Gesangstalent auskommen.

Getty Images Ariana Grande bei den Billboard Music Awards in Las Vegas

Anzeige

BFA / ActionPress Mac Miller und Ariana Grande

Anzeige

Getty Images / Dave Hogan for One Love Manchester Ariana Grande beim "One Love Manchester"-Konzert

Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Ariana noch im Dezember wieder auftreten wird? Das ist zu früh! Sie hat das schon richtig entschieden. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de