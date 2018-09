Am 29. September ist es endlich so weit: Die sage und schreibe 44. Staffel der Talkshow Saturday Night Live steht in den Startlöchern. Mit Pete Davidson (24) als Moderator hatten sich viele Fans eigentlich auf einen ganz bestimmten Act gefasst gemacht: Seine Verlobte Ariana Grande (25) sollte das Season-Debüt musikalisch unterstützen. Aus der Ankündigung wird allerdings nicht – statt ihr soll plötzlich Kult-Rapper Kanye West (41) performen. Das steckt hinter dem Künstler-Tausch!

Auch wenn der Yeezy-Designer dafür bekannt ist, das eine oder andere Skandälchen anzuzetteln, ist er in diesem Fall aber tatsächlich der Lebensretter – so gesehen ein Kanye für alle Fälle. Im Origins-Podcast von James Andrew Miller gab SNL-Produzent Lorne Michaels (73) diese Woche bekannt: "Ariana hat vor zwei Tagen aufgrund von emotionalen Gründen abgesagt", woraufhin sich Kanye bereit erklärt habe, ihren Platz einzunehmen.

Die Beweggründe für Arianas Absage dürften auf der Hand liegen – immerhin hat die "God is a woman"-Sängerin noch immer den plötzlichen Tod ihres Ex-Freunds Mac Miller (✝26) zu verkraften. Ihr Verlobter Pete wird nach wie vor neben Adam Driver (34) den Staffel-Auftakt begleiten.

Getty Images Ariana Grande bei den Billboard Music Awards in Las Vegas

Getty Images Kanye West im Madison Square Garden, 2016

Getty Images Pete Davidson, Schauspieler

