Diese Rolle geht unter die Haut. Seit 2011 ist Emilia Clarke (31) als betörende Drachen-Beschwörerin Daenerys Targaryen im Serien-Epos Game of Thrones zu bestaunen. Nicht nur für Fans weltweit ist die englische Schauspielerin auf ewig mit ihrem Kultcharakter verknüpft. Auch sie selbst will sich für immer mit Daenerys verbunden fühlen, weshalb sie kürzlich einen drastischen Schritt wagte. Bei einem Auftritt auf dem roten Teppich feierte nicht nur ein Film Premiere. Auch Emilia zeigte zum ersten Mal ihr an die Serien-Drachen angelehntes Handgelenktattoo auf einem Event.

Wie Bildaufnahmen beweisen, prangen drei kleine, aber detailverliebte Fantasy-Wesen nun für immer auf dem Körper der 31-jährigen Schauspielerin. In der Serienadaption des Bestseller-Buches von George R. R. Martin, spielt Emilia die Mutter aller Drachen, die ihr jederzeit zu Hilfe kommen. Sollen sie die Kreaturen nun auch im realen Leben tagtäglich beschützen? In einer Promiflash-Umfrage wird sie für ihren filigranen Körperschmuck gefeiert. Von 1.308 eingegangenen Stimmen halten stolze 97,4 Prozent das Tattoo für eine gelungene Idee.

Emilia verwandelt sich optisch immer mehr in ihre Serienfigur. Erst kürzlich tauschte sie ihre kastanienbraune Wallemähne gegen platinblonde Strahle-Haare. Der burschikose Kurzhaarschnitt verrät jedoch, dass es sich um die Schauspielerin und nicht um die fiktive Daenerys handelt.

profX/MEGA Der tätowierte Arm von Schauspielerin Emilia Clarke bei der Premiere von "My Dinner With Herve"

Instagram / emilia_clarke Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

Getty Images Emilia Clarke, Hollywood-Star

