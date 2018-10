Taylor Swift (28) hat eine neue Herzensangelegenheit. Die Sängerin, die sich mit politischen Äußerungen in der Vergangenheit stets zurückhielt, hat ihr Schweigen zu dem Thema gebrochen. Erst kürzlich machte sie mit einem Post auf die kommenden Halbzeitwahlen in den USA aufmerksam und sprach auch offen aus, welchen Kandidaten sie unterstützen werde. Bei den American Music Awards am Sonntag nutzte sie ihre Bühnenpräsenz auch wieder, um den Zuschauern das Thema näherzubringen.

Für TayTay gab es bei der Verleihung jede Menge Grund zur Freude. Die 28-Jährige wurde in den Kategorien "Tour des Jahres", "Bester weiblicher Künstler – Rock/Pop" und "Bestes Album – Rock/Pop" ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt sie die begehrte Trophäe des "Künstler des Jahres". Über alle Gewinner können die Fans und Plattenkäufer im Vorfeld auf der Webseite der AMAs abstimmen. Diese Tatsache griff Taylor in ihrer Dankesrede auf: "Dieser Award und jeder einzelne Award, der heute vergeben wurde, ist von den Menschen ausgewählt worden. Und wisst ihr, was noch von den Menschen gewählt wird? Die Halbzeitwahlen am 6. November. Geht raus und wählt!"

Bei dem Votum werden unter anderem Vertreter für das Repräsentantenhaus und ein Drittel der Senatsmitglieder neu gewählt. Außerdem stehen in einigen Bundesstaaten die Gouverneure zur Wahl.

