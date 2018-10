Es ist die Staffel der Rekorde! Aktuell werben Gründer und Erfinder in der Investorenshow Die Höhle der Löwen wieder um Geld und Unterstützung bei Carsten Maschmeyer (59), Judith Williams (46), Dagmar Wöhrl (64), Frank Thelen (43), Georg Kofler (61) und Ralf Dümmel (51). Die Unternehmer haben in den ersten Episoden bereits zahlreich ihre Geldbörsen gezückt und so bereits die höchsten Deals der Sendungsgeschichte abgeschlossen. Einer der Löwen schaffte jetzt aber seinen ganz persönlichen Rekord: Ralf schloss seinen 50. Deal in dem Format ab.

Die Kokosnuss-Chips "Pook" von Gründerin Kanokporn Holtsch hatten es dem Geschäftsmann angetan und er schlug zu. Nicht nur schaffte er damit seine Nummer 50 seit seiner Teilnahme an der Show 2016. Doch mit dem krassen Erfolg, den das Produkt dann erzielte, hatte auch Ralf Dümmel wohl nicht gerechnet. "Allein in der ersten Stunde haben wir über 200.000 Tüten Pook-Chips verkauft. Online, also ohne den Einzelhandel, der am Tag nach der Ausstrahlung über 1,5 Millionen Tüten bereithält", verriet eine Sprecherin seiner Firma DS Produkte gegenüber Bild.

Schon im ersten Jahr als Löwe machte Ralf sich einen Namen als Investor mit den meisten Abschlüssen. Diese Linie setzte er auch in den Staffeln danach fort. Doch darum geht es dem Millionär eigentlich nicht: "Ich bin nicht da, um Deals zu sammeln und sie zu zählen. Die hohe Zahl zeigt aber, dass immer wieder gute Gründer und Produkte in die Höhle kommen und es wert sind, Zeit und Geld zu investieren."

