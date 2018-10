So geht es für die Kandidaten nach Die Höhle der Löwen weiter! In der Folge am Dienstagabend kämpften wieder etliche fleißige Tüftler um einen Deal mit Frank Thelen (43), Judith Williams (46) und Co – darunter auch Kanokporn Holtsch, die ihre fettfreien Pook-Kokoschips präsentierte und Denis Güzelocaks, der das Autofahren mit CurveSYS sicherer machen möchte. Beide Teilnehmer konnten eine Investition durch die Löwen ergattern! Doch wie ergeht es den Erfindern und ihren Unternehmen nun eigentlich nach der Show-Teilnahme?

Bei Denis und seiner Erfindung, die im Auto Alarm schlagen soll, wenn der Fahrer seine Hände nicht am Lenkrad hat, läuft es richtig gut! „Ich bin sehr begeistert von Herrn Maschmeyer. Er ist Mentor, Berater und Stratege in einem“, schwärmte der Münchner gegenüber Focus Online von seiner Zusammenarbeit mit dem Löwen. Der Finanzprofi hat 300.000 Euro für einen Unternehmensanteil von 25,1 Prozent investiert. Damit habe er dem Erfinder bisher sehr geholfen! Denis werde sich sogar bald international vernetzen und stehe bereits in Kontakt mit einigen Herstellern in der Automobilbranche.

Auch für Kanokporn sieht es richtig vielversprechend aus: "Die Sendung hat mich und meine Produkte schon wirklich sehr nach vorne gebracht", berichtete die Berlinerin dem Onlinemagazin Basic Thinking. Investor Ralf Dümmel (51) mache seine Sache prima: "Die Unterstützung von Ralf mit seinem sehr professionellen Team hat schon sehr geholfen und viele Prozesse beschleunigt, wenn nicht sogar erst ermöglicht." Aktuell arbeite die Zweifachmutter daran, ihr Verkaufsgebiet auf Europa auszuweiten und ganz neue Produkte zu erschaffen.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Denis Güzelocak und Stefan Weinzierl bei "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Kanokporn Holtsch und ihr Mann bei "Die Höhle der Löwen"

