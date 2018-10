Erst am Dienstag wurde dieser TV-Kracher bekannt: Gina-Lisa Lohfink (32) zieht im Fernsehen blank! Bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies zeigt sich die Blondine ab dem 3. November, wie Gott sie schuf. Um die Wartezeit bis zum Kuppelshow-Spektakel ein bisschen zu versüßen, lieferte Gina-Lisa jetzt einen heißen Vorgeschmack auf das, was die Zuschauer in wenigen Wochen erwartet: Sie präsentierte ihre Kurven in einem scharfen Badeanzug!

Auf ihrem Instagram-Account gewährte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin einen Einblick in ihr Shooting, bei dem sie in einem gelben, knappen String-Einteiler lasziv für die Kamera posierte. Die Beauty schien sich in dem Outfit pudelwohl zu fühlen – und teilte gleich acht Schnappschüsse von ihrem sexy Look. Auch ihre Follower waren von der knappen Schwimmbekleidung begeistert. "Nacht, Prinzessin. Würde gerne dein Prinz sein, bist einfach meine Traumfrau", schrieb beispielsweise ein Fan.

Ob der flirtwillige User noch eine Chance bei Gina-Lisa hat? Immerhin geht die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin bei "Adam sucht Eva" auf die Suche nach ihrer großen Liebe – und hat dort eine große Auswahl an potenziellen Traummännern! Auf der Jacht mitten im Meer kämpfen insgesamt zehn "Normalos" und drei prominente Kandidaten. Neben Gina-Lisa sind das der einstige Love Island-Flirter Jan Sokolowsky und DSDS-Sternchen Emilija Mihailova.

Alle Folgen von "Adam sucht Eva" ab dem 04.11.2018 exklusiv bei TVNOW: www.tvnow.de.

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink im Oktober 2018

MG RTL D Gina-Lisa Lohfink, Emilija Mihailova und Jan Sokolowsky, "Adam sucht Eva"-Kandidaten 2018

