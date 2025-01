So sah Gina-Lisa Lohfink noch vor den Beauty-Eingriffen aus

Es ist kein Geheimnis, dass sich Gina-Lisa Lohfink (38) bereits mehrfach unters Messer eines Beauty-Docs gelegt hat. Bekannt wurde das Reality-Sternchen durch die Teilnahme an der dritten Staffel von Germany's Next Topmodel. Seither hat sich die Blondine äußerlich stark verändert: Brustvergrößerungen, Botoxinjektionen und ein brasilianisches Po-Lifting ließ Gina-Lisa durchführen, wie sie bereits in der Vergangenheit auf Social Media thematisierte. Vergleicht man nun ein Bild von vor 17 Jahren mit einem aktuellen Foto, fällt wohl den meisten auf, dass der Realitystar nicht nur natürlich gealtert ist. Vor allem ihre Lippen scheinen deutlich vergrößert worden zu sein.

Im Interview mit Bunte schilderte Gina-Lisa, dass sie ihre ästhetischen Veränderungen vor allem aus einem inneren Unwohlsein heraus vorgenommen hat. Nach eigenen Aussagen begann sie in einer besonders herausfordernden Lebensphase, sich vor ihrem eigenen Körper zu ekeln. "Es ist mir viel Negatives passiert. Da habe ich angefangen, mich vor mir selber zu ekeln. Vor meinem Körper, vor den Videos, vor den Bildern", erklärte sie.

Mittlerweile hat Gina-Lisa aber offenbar wieder das Glück in ihrem Leben gefunden. Gemeinsam mit ihrer Partnerin La Missy scheint es nicht nur auf kommunikativer Ebene gut zu laufen, sondern auch im Bett. "Der Sex ist wild, gut und viel", schwärmte die 38-Jährige im Interview mit Bild. Für eine kurze Zeit ihrer Beziehung mussten die beiden auf gemeinsame Intimitäten verzichten, denn nach einem Urlaub herrschte Funkstille. "Ich habe Gina eine lange Nachricht geschickt, die hat sie nicht ganz gelesen – ich wollte ja nur eine kurze Pause. Für Gina war klar, ich mache Schluss. Das war aber nicht so", erklärte La Missy.

Getty Images Gina-Lisa Lohfink im November 2008

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink mit ihrer Freundin

