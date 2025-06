"Loslassen": Kader Loth teilt traurige Worte nach Isi-Auszug

Bei Kader Loth (52) und ihrem Ehemann Ismet Atli (54) hängt der Haussegen gewaltig schief. Am Mittwoch verkündete die Reality-TV-Bekanntheit, dass der Unternehmer das gemeinsame Heim vorerst verlassen hat. In ihrer Instagram-Story teilt Kader nun kryptische Zeilen, die einen Einblick in ihren Gemütszustand geben könnten. Zu einem Bild, das einen Mann zeigt, der in die Ferne schaut, steht geschrieben: "Loslassen heißt nicht verlieren. Es heißt: Dir selbst Raum geben, neu zu wachsen."

Was genau Kader mit diesen Zeilen meint, ist nicht ersichtlich. Sie könnte damit auf Isis temporären Auszug anspielen. "Isi und ich trennen uns ab heute räumlich – unüberbrückbare Differenzen! Es wird alles sonst noch schlimmer", schrieb sie vor Kurzem zu einem Bild von ihrem Partner, das ihn in einem Auto zeigte. Auf der Rückbank befand sich ein Koffer – offenbar das Hab und Gut des Unternehmers. Wo sich Isi aktuell befindet, ist unklar. Ebenso, wie es um die Beziehung der beiden steht.

Kader und Isi gelten in der Trash-TV-Welt eigentlich als eines der Vorzeigepaare. Immerhin sind sie seit Jahren ein eingespieltes Team und bewiesen bei Temptation Island V.I.P. einmal mehr, wie stark ihr Band ist. Doch schon seit Längerem scheint es zwischen ihnen zu kriseln, wie Kader auf dem Geburtstag von Harald Glööckler (60) gegenüber Berliner Kurier verriet: "Der telefoniert mir in letzter Zeit zu viel hinter verschlossenen Türen." Außerdem habe der 54-Jährige sogar das Passwort seines Handys geändert, was nicht zur Harmonie beitrug.

ActionPress /Nicole Kubelka / Future Image Ismet Atli und Kader Loth, TV-Stars

RTL / René Lohse Ismet und Kader Loth bei "Temptation Island V.I.P." 2023

