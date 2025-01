Gina-Lisa Lohfink und La Missy haben ein erfülltes Sexleben

Seit rund einem Jahr gehen Gina-Lisa Lohfink (38) und ihre Partnerin La Missy gemeinsam durchs Leben – mit einer kurzen Unterbrechung. Im Interview mit Bild erzählt Missy, dass die beiden besonders im Bett gut harmonieren: "Der Sex ist wild, gut und viel." Kennengelernt haben sich die beiden online. "Ich bin ihr gefolgt, dann hat sie mich angeschrieben. Da ich nicht so gut mit Instagram klarkomme, habe ich meine Nummer geschickt, dann haben wir telefoniert", berichtet Gina-Lisa. Anschließend haben sich die beiden getroffen.

Nach einem gemeinsamen Urlaub sei jedoch plötzlich Schluss gewesen. Ein Missverständnis, wie die Rapperin erzählt: "Ich habe Gina eine lange Nachricht geschickt, die hat sie nicht ganz gelesen – ich wollte ja nur eine kurze Pause. Für Gina war klar, ich mache Schluss. Das war aber nicht so. Plötzlich war Funkstille. Aber nur kurz." Mittlerweile ist die 38-Jährige wieder total glücklich mit ihrer Freundin: "Ich liebe Menschen, egal ob dick oder dünn oder sonst wie. Ich liebe gute Herzen. Missy ist schlau und ein ruhiger Mensch, der mich herunterbringt. Sie ist der schönste Mensch der Welt. Wir leben nach dem Motto: Wir gegen den Rest der Welt."

Gina-Lisa weiß aber auch, dass eine Beziehung sehr viel Arbeit bedeutet. "Ich bin eine Kämpferin, gebe auch in der Liebe nicht auf. Ich will nur positive Menschen in meinem Leben, alles andere kann ich nicht gebrauchen", stellt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin klar. Gemeinsam standen die beiden auch schon für das RTL-Format "Wo die Liebe hinfällt" vor der Kamera. Dort präsentierte Gina-Lisa erstmals öffentlich ihre neue Partnerin.

Instagram / lamissy_official La Missy, Gina-Lisa Lohfinks Partnerin

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink mit ihrer Freundin

