Kleiner Vorgeschmack für alle Adam sucht Eva-Fans! Ab Anfang November geht die beliebte Kuppelshow in eine neue Runde – und natürlich mischen sich auch in diesem Jahr einige prominente Gesichter unter die Normalo-Nackedeis. Neben TV-Blondine Gina-Lisa Lohfink (32) und Ex-DSDS-Kandidatin Emilija Mihailova wird sich auch der ehemalige Love Island-Flirter Jan Sokolowsky dem textilfreien Abenteuer stellen. Erst gestern hatte RTL die Kandidaten verkündet – jetzt gibt's endlich auch die ersten Fotos!

Und die lassen keinen Zweifel: Es wird nicht nur freizügig, sondern auch ganz schön emotional! Während sich Tattoo-Fan Jan ganz seiner guten Laune hingibt und offensichtlich auch Eva-Anwärterin Emilija auf den Zahn fühlt, scheint Gina-Lisa... na ja, ganz schön bedrückt zu sein. Auf den ersten Pics der Produktion sieht man die Blondine nur selten lachen – stattdessen scheint die Ex-GNTM-Teilnehmerin kaum ihre Tränen zurückhalten zu können! Ist das Gefühlsdrama damit etwa vorprogrammiert?

Langeweile dürfte bei den Zuschauern jedenfalls nicht aufkommen. Immerhin mischen sich unter die drei Promis auch zehn Normalos. Dieses Mal tummeln sich die Freunde der nackten Haut aber nicht an einem paradiesischen Strand, sondern auf einer luxuriösen Yacht mitten auf dem Meer. Ob die Singles Liebes-Schiffbruch erleiden oder tatsächlich die grobe Liebe finden, zeigt sich ab dem 3. November immer samstags ab 22.30 Uhr auf RTL.

Alle Folgen von "Adam sucht Eva" ab dem 04.11.2018 exklusiv bei TVNOW: www.tvnow.de

MG RTL D Jan Sokolowsky bei "Adam sucht Eva" 2018

MG RTL D Sherilyn und Gina-Lisa Lohfink, "Adam sucht Eva"-Kandidatinnen

MG RTL D Jan Sokolowsky und Emilija Mihailova, "Adam sucht Eva"-Kandidaten 2018



