Marta bereut Techtelmechtel mit Marc-Robin bei EOTB

In der aktuellen Staffel von Ex on the Beach sorgten die Kandidaten Marc-Robin Wenz und Marta jetzt für einige überraschende Wendungen. Nachdem Franziska Temme (30), die Ex von Marc-Robin, durch eine Abstimmung das Haus verlassen musste, kamen die beiden sich näher. Marta, die sich zuvor eng mit Franzi angefreundet hatte, offenbarte nun aber, dass sie diese Verbindung zutiefst bereut. "Ich bereue das Ganze auf jeden Fall. Franzi war – oder ist – eine meiner besten Freundinnen geworden", erklärte sie gegenüber Blitzlichgewitter.

Marta schilderte, dass Marc-Robin für sie zunächst überhaupt nicht in Frage gekommen sei. "Als Franzi noch da war, hatte ich überhaupt kein Interesse an Marc-Robin. Nicht nur, weil sie da war – sondern weil ich ihn generell nicht wirklich attraktiv fand." Doch nach Franzis überraschendem Auszug, für den auch er gestimmt hatte, suchte Marta nach neuen Bezugspersonen und fand diese schließlich ausgerechnet in ihm. Offenbar hatte sie sich damals von ihren Gefühlen leiten lassen – heute weiß sie, dass es ein Fehler war.

Marc-Robin geriet durch seine Strategie, Franziska aus dem Haus zu wählen, bereits stark in die Kritik. Sein Verhalten sorgte nicht nur bei den Zuschauern für Aufsehen, sondern auch innerhalb der Villa schlug es hohe Wellen. Franziska und Marc-Robin hatten sich während der Show wieder angenähert und Zeit miteinander verbracht, bevor er sich plötzlich gegen sie und für Marta entschied. Während Marc-Robin sich weiter auf seine Show-Strategien konzentrierte, blieb Marta also mit gemischten Gefühlen zurück.

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

RTL Franziska Temme, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

