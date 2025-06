Im Drama: Kim Virginia appelliert an Reality-TV-Kollegen

Reality-TV-Star Kim Virginia Hartung (30) sorgte gestern mit aufrüttelnden Aussagen in ihrer Instagram-Story für Schlagzeilen. Sie deutete an, Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu sein, und gab bekannt, dass ihre Verlobung mit Nikola Glumac (29) beendet ist. Das führte zu Spekulationen in ihrer großen Fanbase und unter anderen Prominenten, dass Nikola sie möglicherweise verletzt haben könnte. Doch nun meldet sich die TV-Bekanntheit erneut zu dieser Thematik: In einem überraschenden Statement aus dem Krankenhaus stellt sie klar, dass Nikola sie nicht geschlagen habe. Gleichzeitig appelliert sie an Kollegen aus dem Reality-TV, ihre Situation nicht für eigene Zwecke zu instrumentalisieren. "Es passieren gerade die schlimmsten Schicksalsschläge meines Lebens", erklärt sie in einer Story, ohne jedoch Details preiszugeben.

Die Aussagen brachten auch Glorias (32) Namen ins Spiel, Nikolas Ex-Frau. Sie äußerte sich auf Kims erstes Statement auf Instagram mit deutlichem Mitleid für die Influencerin und warf dabei einen eigenen Schatten auf die Situation. Gegenüber Promiflash ließ Gloria durchblicken, selbst Erfahrungen mit häuslicher Gewalt gemacht zu haben. "Was genau passiert ist, kann ich mir ziemlich gut vorstellen – mehr möchte ich dazu nicht sagen, da mehrere Strafverfahren laufen", gab sie weiter an. Ob Kims Appell auf Gloria abzielt, blieb unklar, doch die Spannungen zwischen den Realitystars sind spürbar.

Nikolas Ex-Frau Gloria, die selbst schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben haben soll, hatte bereits vor geraumer Zeit erklärt, dass sie dankbar sei, nicht mehr mit ihm in einer Beziehung zu sein. Die Beziehung scheint für alle Beteiligten immer wieder turbulent gewesen zu sein. Die Probleme der Glumac-Familie wurden in der Vergangenheit immer wieder zum Thema in der Öffentlichkeit. Gloria sprach oft über die schwierigen Zeiten mit ihrem Ex und machte dabei keinen Hehl aus ihrem Stolz darauf, die Trennung hinter sich zu haben. Kims Zeichen des Schutzes für Nikola wirft nun die Frage auf, ob die wahren Hintergründe der jüngsten Ereignisse noch ans Licht kommen werden.

