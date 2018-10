Für Jörn Schlönvoigt (32) hieß es jetzt: Back to Business! Der Schauspieler hat sich im Sommer eine Set-Pause gegönnt, um nach seiner romantischen Hochzeit gemeinsam mit seiner Liebsten Hanna (22) und Töchterchen Delia die Familienzeit in vollen Zügen zu genießen. Aber jeder schöne Urlaub ist irgendwann mal zu Ende – nach zwei Monaten Auszeit steht Jörn als Dr. Philip Höfer endlich wieder vor der Kamera!

"Schlöni is back am GZSZ-Set! Ich weiß, ihr habt mich schmerzlichst vermisst", meldet sich der Serienliebling im Interview mit RTL zurück. Seit Anfang Oktober sind seine Ferien offiziell vorbei – nun stehen für Jörn wieder spannende Storys auf dem Drehplan: "Ich kann euch versprechen, es wird Knaller-Geschichten geben." Bevor seine Rolle auch in der Serie auf große Reise gegangen ist, hat Philip sein Gedächtnis verloren. Kann sich der charmante Arzt nach seiner Rückkehr wieder an alles erinnern? Das bleibt bis zur Ausstrahlung in ein paar Wochen natürlich topsecret.

Die Pause tat dem 31-Jährigen sichtlich gut. "Ja, die Batterien sind aufgeladen. Wir haben ja ganz viel erlebt", schwärmt Jörn. Mit seinen zwei Girls ist er unter anderem in Amerika, Mallorca und Österreich unterwegs gewesen.

