Offen für Neues: Gisa Zach wünscht sich eine dunklere Rolle

Gisa Zach (51) kennt man bei der RTL-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten vor allem als positiven Charakter. Seit fast sieben Jahren spielt die Schauspielerin dort die Rolle der Yvonne – eine quirlige, humorvolle und bodenständige Figur, die bei den Zuschauern längst zum Liebling geworden ist. Bei der Musicalpremiere von "Zurück in die Zukunft" in Hamburg verriet Gisa im Interview mit OK! Magazine nun aber, dass sie Lust auf eine ganz andere Art von Rolle hätte. "Ich hätte auch schon mal wieder Bock, jemand Böses zu spielen", erklärte die 51-Jährige. Tatsächlich habe sie in ihrer Karriere bisher nur wenige Antagonisten gespielt und würde sich nach der langen Zeit als Sympathieträgerin über eine dunklere Rolle freuen.

Obwohl sie sich neue Herausforderungen wünscht, sieht Gisa durchaus Gemeinsamkeiten zwischen sich und ihrer Serienfigur. "Ich glaube schon, dass ich auch jemand bin, der immer sehr positiv ist. Yvonne ist ja eine sehr positive, sehr bodenständige Person. Sehr dankbar auch. Ich glaube, das sind Sachen, die ich mit ihr teile", so die Schauspielerin. Es gebe aber auch klare Unterschiede: "Yvonne ist viel mutiger, der sind viel mehr Sachen scheißegal als mir, als Gisa, glaube ich. Also es gibt schon auch einige Unterschiede", erklärte sie lachend. Bei "SOKO Hamburg" habe sie zwar bereits einmal eine Mörderin gespielt, hätte aber dennoch Interesse an weiteren solchen Engagements – solange sie dafür nicht ihren Job bei GZSZ aufgeben muss.

Das Erfolgsgeheimnis der Daily Soap sieht Gisa in der Vielfältigkeit der Geschichten und Charaktere. "Ich hoffe, ein ganz kleiner Teil davon sind wir. Wir Schauspieler, die versuchen, diese Geschichten zum Leben zu erwecken", sagte sie. Die Serie biete den Zuschauern durch unterschiedliche Charaktere und vielseitige Geschichten, die manchmal ganz nah an der Realität und manchmal fern davon seien, eine Form von Fantasie und einem realen Märchen. "Wir brauchen etwas zu sehen, was uns emotional mitnimmt und was vielleicht nicht ganz unser echtes Leben ist. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Stück das Geheimnis", erklärte Gisa bei der Musicalpremiere in Hamburg. Diese besonderen Charaktere innerhalb der Serie seien es, die die RTL-Serie zu etwas so Besonderem machen würden.

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Getty Images Gisa Zach, Schauspielerin

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RTL / Bernd Jaworek Gisa Zach und Wolfgang Bahro mit ihren GZSZ-Kollegen

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ActionPress Gisa Zach, TV-Gesicht