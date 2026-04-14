Spoiler: GZSZ-Kiez wird von einem Mörder heimgesucht

Bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten steht ein dramatischer Abschied bevor: Zoe, gespielt von Lara Dandelion Seibert, wird ermordet. In Folge 8.509, die am 22. April bei RTL und bereits eine Woche früher auf RTL+ zu sehen sein wird, findet die Figur nach Informationen, die Promiflash vorliegen, ein gewaltsames Ende. Für Lara war die Nachricht ein emotionaler Schock. Gegenüber RTL gestand sie nun: "Als ich erfahren habe, dass meine Rolle Zoe stirbt, habe ich geweint." Der Grund dafür sei nicht nur das Ende der Rolle gewesen: "Auch, weil ich ein so tolles Team verlasse." Bis zuletzt zeige sich Zoe dabei als kämpferische Figur: "Zoe würde den Kiez niemals leise verlassen. Und das macht mich sehr stolz", so die Schauspielerin.

Mit Zoes Tod beginnt jedoch erst das eigentliche Drama – denn plötzlich steht die gesamte GZSZ-Hauptbesetzung unter Verdacht. Wer hat Zoe ermordet? Die Ermittlungen übernimmt Kommissarin Toni, gespielt von Olivia Marei (36), die dabei an ihre persönlichen und beruflichen Grenzen stoßen wird. "Für Toni ist das eine absolute Ausnahmesituation – sie wird fachlich wie emotional extrem gefordert, gerade nach der Trennung von Erik", erklärt Olivia gegenüber dem Sender. An Tonis Seite ermittelt ein neuer Kollege namens Holger Schmitt. Verhöre, Wendungen und falsche Fährten sollen die kommenden Wochen prägen: "Wir tauchen deutlich tiefer in die Polizeiarbeit ein als bisher. Nichts ist sicher. Und niemand."

Auch Fans können auf RTL.de aktiv mitmachen und abstimmen, wen sie für den Mörder halten – ein Ergebnis, das sich laut Sender mit jeder neuen Folge verändern kann. Die Auflösung des Falls soll im Sommer 2026 alle schockieren. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gehört zu den dienstältesten deutschen Serien überhaupt und läuft seit 1992 täglich bei RTL. Lara ist als Schauspielerin bekannt und verkörperte mit Zoe eine Figur, die sich im Laufe der Zeit einen festen Platz im Kiez erarbeitet hatte. Zoe wird dabei auch über ihren Tod hinaus in der Serie präsent bleiben und immer wieder in Rückblenden oder Ermittlungsszenen auftauchen.

Anzeige Anzeige

RTL / Anna Riedel Toni, gespielt von Olivia Marei, bei GZSZ

Anzeige Anzeige

RTL Zoe, gespielt von Lara Dandelion Seibert, wird bei GZSZ ermordet

Anzeige Anzeige

RTL Felix von Jascheroff und Lara Dandelion Seibert in einer GZSZ-Szene