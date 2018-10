Lassen Angelina Jolie (43) und Jennifer Aniston (49) ihren Streit nun tatsächlich hinter sich? Die beiden Schauspielerinnen sind seit Jahren nicht gut aufeinander zu sprechen – kein Wunder: 2004, noch während Jen mit Brad Pitt (54) verheiratet war, drehte ihre Businesskollegin mit ihrem Ehemann den Streifen "Mr. & Mrs. Smith", bei dem es zwischen den Darstellern zur Sache gegangen sein soll. Kurz darauf gaben die Eheleute bereits ihre Trennung bekannt – und Brad seine Beziehung zu Angie. Nach dem Liebesaus dieses Paares scheint jetzt aber auch Jennifers Abneigung gegen ihre Nachfolgerin abgeklungen zu sein!

Wie ein Insider Radar Online berichtete, habe die Friends-Beauty sogar vor, auf Angelina zuzugehen: "Jen wartet auf eine Gelegenheit, Angie die Hand zu geben, ihr das Beste zu wünschen und die Welt sehen zu lassen, dass zwischen ihnen kein Krieg herrscht." Diese Aussage dürfte viele Anhänger der Blondine verwundern, immerhin hatte sie bisher jedes Aufeinandertreffen mit der sechsfachen Mutter gemieden.

Allerdings gäbe es auch einen triftigen Grund für Jennifers plötzliches Interesse an Frieden: "Jetzt kreuzen sich ihre Wege in der Arbeitswelt und es ist einfach unangenehm", wollte die Quelle wissen. Beide Filmstars haben Verträge mit der Plattform Netflix an Land gezogen.

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston bei den Emmy Awards 2000

Getty Images Brad Pitt, Arnon Milchan und Angelina Jolie bei der Premiere von "Mr. & Mrs. Smith"

Jesse Grant/Getty Images for WE Jennifer Aniston beim WE Day California

