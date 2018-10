Gab es etwa Ärger in der DSDS-Jury? Schon vor einigen Wochen überraschte Chef-Juror Dieter Bohlen (64) die Fans der Castingshow mit einer Neuigkeit: Die Jury wird in diesem Jahr völlig neu besetzt und neben ihm am Jurypult wird Pietro Lombardi (26) sitzen. Nun folgte schon der nächste Hammer: Auch Xavier Naidoo (47) wird in der kommenden Staffel Gesangstalente bewerten. Von der neuen Besetzung ist der Poptitan total begeistert, von seinen ehemaligen Kollegen aber offenbar überhaupt nicht. Jetzt rechnet Dieter mit seinem vorherigen DSDS-Kollegium ab!

Im vergangenen Jahr halfen Produzent Mousse T. (52), Schlagerstar Ella Endlich (34) und Glasperlenspiel-Sängerin Carolin Niemczyk (28) dem 64-Jährigen dabei, den nächsten Superstar zu finden. Die drei Nachwuchs-Juroren kamen dabei allerdings nicht nur beim Publikum schlecht an. Auch Dieter war offenbar enttäuscht. Auf Instagram meckerte jetzt ein Follower des sechsfachen Vaters über die alte Besetzung: "Die letzte Jury war 'ne Katastrophe. Hat so gar nicht zu dir gepasst. Meine Meinung." Dieter antwortete daraufhin prompt mit "Meine auch". Ganz klar also: Mousse, Ella und Carolin sind bei Dieter durchgefallen.

Was genau für das DSDS-Urgestein so katastrophal war, verriet er noch nicht. Im Promiflash-Interview gab er allerdings bereits zu, dass ihm in der Vergangenheit einige Castingshow-Kolleginnen offenbar zu eitel waren: "Da müssen dann Ohrringe gesucht werden, die Overknees müssen zur ich weiß nicht, was passen. Das macht mich fertig, wenn die dann sechs Stunden da brauchen, um endlich so auszusehen, wie sie aussehen wollen." Auf welche Staffel er sich bezog, blieb dabei offen.

WENN Dieter Bohlen

MG RTL D / Stefan Gregorowius Mousse T., Carolin Niemczyk, Ella Endlich und Dieter Bohlen bei DSDS 2018

Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS

