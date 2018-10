Sie machen es wie Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37): Seit über 16 Jahren sind König Willem-Alexander (51) der Niederlande und seine Máxima (47) nun schon verheiratet. Die dreifachen Eltern präsentieren sich bei öffentlichen Auftritten stets professionell – doch bei ihrem letzten gemeinsamen Event ging das Pärchen ziemlich auf Tuchfühlung und überraschte mit einer niedlichen Geste: Willem-Alexander und Máxima hielten total verliebt Händchen!

Vom 10. bis zum 12. Oktober stattet das niederländische Königspaar Deutschland einen Besuch ab. Ihr erster Stopp führte sie am Mittwoch in die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. In Mainz angekommen konnte das royale Duo gar nicht die Hände voneinander lassen. Wie offizielle Aufnahmen zeigen, sucht Willem immer wieder die Hand seiner Gattin und lässt die auch nicht los. Verliebter denn je schritten die Royals so beim Empfang an der wartenden Menge vorbei.

Willem-Alexander und seine Máxima sind damit nicht die einzigen Blaublüter, die ihre Liebe in der Öffentlichkeit ausleben. Das absolute Turteltraumpärchen ist immer noch Harry und seine Meghan. Seit Beginn ihrer Beziehung scheuen sich die beiden nicht davor, ihre Gefühle füreinander zu zeigen.

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Maxima der Niederlande bei ihrem Deutschland-Besuch

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Maxima der Niederlande in Mainz 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einer Gala in London

