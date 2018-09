Sie halten sich nicht an die royale Etikette – jedenfalls in einer Hinsicht: Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (33) halten Händchen, wann immer sie Lust dazu haben. Schon von Beginn ihrer Beziehung an können die beiden auch in der Öffentlichkeit kaum die Finger voneinander lassen und pfeifen damit auf die königlichen Vorgaben. Ob bei ihrem ersten Liebes-Auftritt als Paar, bei Staatsbesuchen oder Gala-Auftritten als Eheleute: Meghan und Harry haben sich stets fest im Griff!

Farblich perfekt aufeinander abgestimmt und Hand in Hand spazierten die total verliebten Royals in Richtung Festivität. Freudestrahlend erreichten sie die 100 Days to Peace Gala in London und konnten sich auch im Laufe des Abends beinahe nicht loslassen. Selbst beim Händeschütteln mit den anderen Gästen wollten sie das Händchen des anderen nicht missen. Nur beim anschließenden Konzert des Balles verzichteten sie schweren Herzens auf zärtliche Berührungen.

Der Palast-Fotograf Mark Stewart erklärte neulich, wieso sich Meghan und Harry nichts aus den gängigen Gepflogenheiten machen: "Sie haben keine Angst davor, Händchen zu halten. [...] Meghan ist es gewohnt körperbetont zu sein und Harry genauso. Harry war schon immer eine haptische Person", analysierte der Kameraexperte.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einer Gala in London

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf der 100 Days to Peace Gala 2018 in London

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 100 Days to Peace Gala 2018

