Der Kleine ist ihr ganzer Lebensinhalt! Seit dem 19. Juli gehört Sila Sahins (32) Herz nicht nur ihrem Traummann Samuel Radlinger (25): An diesem Tag wurde ihr erstes gemeinsames Kind geboren – ihr Sohnemann Elija. Seit dem großen Tag lässt die frischgebackene Mama ihre Community regelmäßig mit süßen Schnappschüssen am Leben ihres Sprösslings teilhaben. Dieser Mama-Sohn-Moment dürfte bei ihren Follower jetzt aber für Schnappatmung sorgen!

Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich die Ex-GZSZ-Darstellerin ganz emotional. Obwohl die Schauspielerin auf einem Fototermin ist, ist ihr Schätzchen immer bei ihr. Auf der Aufnahme hält Sila ihren ganzen Stolz im Arm – und will ihn der Bildunterschrift nach zu urteilen auch nie wieder loslassen: "Trage dich bis ans Ende der Welt, wenn es sein muss, du bist mein Leben", lässt sie ihren Sohn mit dem schwarz-weißen Bild wissen.

Auch zuvor machte Sila deutlich, dass Elija der Mittelpunkt ihres Lebens ist: "Mutter sein, das bedeutet niemals mehr allein zu sein in seinen Gedanken. Ich bin so gerne Mama", schrieb sie in einem früheren Beitrag mit ihrem Baby.

Becher/WENN.com Sila Sahin und Samuel Radlinger

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahins Sohn

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sila ihre Fans so an ihrem Leben teilhaben lässt? Finde ich super! Ich finde, dass Bilder ihres Sohnes nicht ins Netz gehören... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de