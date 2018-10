Was für eine zuckersüße Liebeserklärung an Johannes Strate (38)! Als Frontmann der Band Revolverheld verzaubert der Sänger mit seinen Hits nicht nur die Bewunderer der Gruppe, sondern dürfte als echter Hottie auch schon einige Mädchenherzen gebrochen haben. Was wohl die wenigsten Fans bisher wussten: Jo ist bereits seit neun Jahren glücklich verliebt in Anna Angelina Wolfers (39) – die hat ihm nun einen niedlichen Post zum Jahrestag gewidmet!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Bloggerin einen alten Schnappschuss mit ihrem Angebeteten. Überglücklich schauen sich die Turteltauben darauf in die Augen. Zu dem Motiv schrieb Anna: "Neun Jahre du und ich. Das Bild wurde 2009 aufgenommen!" Mit den Hashtags "Als wir noch jung waren" und "Partner in Crime" brachte die Blondine ihre Follower dann vollends aus dem Häuschen: "Ihr seid so ein schönes Paar!" und "Hochzeit, bitte! Viel Glück!", häufen sich die Schwärmereien unter dem Bild.

Ihren romantischen Tag schienen der "Halt Dich an Mir Fest"-Interpret und seine Liebste gebührend genossen zu haben: Gemeinsam mit Sohnemann Emil zeigte sich das Duo ganz entspannt im Familienurlaub in Griechenland. Wusstet ihr, dass Johannes eine Freundin und einen Sohn hat? Nehmt an unserer Umfrage teil.

Instagram / annaangelinawolfers Anna Wolfers und Johannes Strate

Instagram / annaangelinawolfers Anna Angelina Wolfers und Johannes Strate

Instagram / annaangelinawolfers Johannes Strate und sein Sohn Emil im Urlaub in Griechenland

Wusstet ihr, dass Johannes schon eine kleine Familie hat? Ja, schon lange! Nein, das wusste ich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



